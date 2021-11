Após apresentação, projeto ALGARVE + SUSTENTÁVEL promove ações

Após a inauguração do projeto, no final de outubro, o projeto ALGARVE + SUSTENTÁVEL arrancou com ações direcionadas para empresários, escolas e para toda a comunidade, anunciou a organização. A primeira fase do projeto termina a 26 de novembro com um debate sobre turismo sustentável.

O maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza viu acontecer, em outubro, duas “oficinas de conhecimento” direcionadas aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo.

No dia 26 de outubro, Filipa Vinha, da Milestones, dinamizou a oficina “Turismo de Natureza & Marketing”, e a 29, Orlando Paraíba, da Ena – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, foi o responsável pela Oficina “Eficiência Hídrica e Energética”. Nas palavras de Filipa Vinha, os case studies foram os momentos mais interessantes para os participantes “(…) pois viram a materialização de vários projetos, nomeadamente alguns que lhes são familiares, podendo verificar que é possível trabalhar, em cada e qualquer projeto, fatores diferenciadores (…)” tão importantes na estratégia de marketing e na “(…) diferenciação de produto, indo ao encontro da economia das experiências.”

Já a 5 de novembro, foi tempo de sensibilizar o público estudantil, do 5.º e 6.º ano, das escolas do agrupamento de Aljezur para o património natural e cultural da região, promovendo o contacto direto e a aprendizagem de boas práticas. As atividades abrangeram a observação de cetáceos, promovida pela Seafaris, observação de aves, promovida pela Associação Vita Nativa, observação de flora e paisagem, promovida pela Walkin Sagres, passeio com burros e oficina de artes e ofícios, promovida pela Burros & Artes e um passeio cultural dinamizado pelo Município de Aljezur e a Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur.





No próximo dia 26 de novembro, encerra-se a primeira fase deste evento, com um debate que irá reunir profissionais e público em geral, para partilhar vivências, conhecimento, estratégias e opiniões sobre dois dos principais vetores do Plano Turismo + Sustentável 20-23, do Turismo de Portugal: estruturar uma oferta cada vez mais sustentável e qualificar agentes do setor. A participação é livre, mas sujeita a inscrição através do site do evento algarvemaissutentavel.pt.

Depois deste debate, o Algarve + Sustentável “vai de férias” até março de 2022, altura em que decorrerá a segunda das três fases do evento. A terceira fase ocorre entre outubro e novembro de 2022.

