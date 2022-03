Apreendida embarcação de alta velocidade encalhada na ilha Deserta

Foi detetada e apreendida, esta segunda-feira, uma embarcação de alta velocidade que terá encalhado, sem tripulantes a bordo, numa zona de rebentação na ilha Deserta, no concelho de Faro.

Na sequência de um alerta recebido pelas 14:00, através de um popular que se encontrava nas proximidades, a informar para a presença de uma embarcação virada que tinha encalhado numa zona de rebentação, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro.

À chegada ao local constatou-se que se tratava de uma embarcação de alta velocidade, alegadamente abandonada e sem tripulantes a bordo, não tendo sido possível remover a embarcação devido às condições meteorológicas que se faziam sentir.

Os elementos da Polícia Marítima mantiveram a monitorização da situação, acompanhando a evolução das condições meteorológicas, tendo, durante a tarde desta terça-feira, procedido à remoção da embarcação do local até ao porto de Faro, com o apoio de elementos da Capitania do Porto de Faro, da Estação Salva-vidas de Quarteira, da Estação Salva-vidas de Olhão e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima.

O Comando-local da Polícia Marítima de Faro tomou conta da ocorrência.