Apreendidas 3,6 toneladas de alfarroba em Loulé, Faro e São Brás

A GNR apreendeu na segunda-feira, dia 8 de agosto, 3,6 toneladas de alfarroba nos concelhos de Loulé, Faro e São Brás de Alportel, no âmbito de uma operação em que um homem foi constituído arguido e outros nove foram identificados.

Em comunicado, a GNR adianta que no âmbito da ação de controlo dirigida à apanha, transporte e comércio de alfarroba na região do Algarve, foram fiscalizados diversos produtores e veículos que transportavam o produto até aos respetivos pontos de comercialização.

“No decorrer das diligências policiais foram elaborados 10 autos de notícia por furto de alfarroba, tendo sido constituído arguido um indivíduo e identificados outros nove, com idades compreendidas entre os 25 e os 62 anos”, lê-se na nota.

Os militares apreenderam ainda um total de 3.600 quilos de alfarroba, “uma vez que os suspeitos não conseguiram justificar a sua proveniência”, acrescenta aquela força.

Segundo a GNR, foram ainda elaborados 10 autos de contraordenação de âmbito rodoviário, além de 14 por infrações ao regime de bens em circulação.

A ação contou com o reforço de militares do dispositivo territorial, da Unidade de Ação Fiscal (UAF) e do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro.

- Publicidade -

Recentemente, têm-se acentuado os furtos e apreensões de alfarroba na região, fruto cujo preço aumentou 10 vezes nos últimos anos, tendo já atingido entre 40 a 50 euros a arroba (15 quilos).

A semente do fruto é muito usada na indústria alimentar, sendo também aplicada nas indústrias farmacêutica e cosmética.