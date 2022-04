Apreendidas duas artes de pesca com 114 alcatruzes

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos realizaram esta quinta-feira uma ação de fiscalização dirigida à prática da atividade da pesca em Lagos, da qual resultou a apreensão de duas artes de pesca com um total de 114 alcatruzes.

Durante aquela ação, foram detetadas duas artes de pesca, denominadas de “teia de alcatruzes”, que se encontravam em local proibido e sem a devida sinalização e identificação entre a praia do Burgau e a ponta de Almádena, tendo os elementos da Polícia Marítima procedido à sua recolha.

Foi elaborado o respetivo auto de notícia, tendo as artes de pesca, com cerca de 800 metros de comprimento e um total de 114 alcatruzes, sido apreendidas como medida cautelar, bem como o diverso pescado que se encontrava no interior dos alcatruzes que, por se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural.

Na ação estiveram empenhados dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, acompanhados por dois agentes estagiários.