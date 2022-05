Apreendidos 102 quilos de pescado em Quarteira

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Faro, em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), apreenderam na manhã de quinta-feira, 6 de maio, no porto de pesca de Quarteira, cerca de 102 quilos de pescado diverso que era dirigido à venda ilegal, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Durante a ação foram detetados e fiscalizados três comerciantes em atividade comercial de venda de pescado naquele porto de pesca do concelho de Loulé, tendo sido elaborados os respetivos autos de notícia por incumprimento das regras sanitários de venda de pescado fresco.

Do total do peixe apreendido, cerca de 51 quilos foram posteriormente doados a uma instituição de solidariedade social, enquanto o restante foi destruído por não apresentar condições de segurança para consumo, segundo a ASAE.

Estiveram envolvidos nesta ação três elementos da Polícia Marítima e quatro da ASAE.