Apreendidos em Quarteira 900 quilos de pescado que foi “subtraído” à lota

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu na sexta-feira na lota e porto de pesca de Quarteira (concelho de Loulé) cerca de 900 quilos de pescado sem que tenham sido submetidos a primeira venda em lota, foi hoje divulgado.

No âmbito da ação de fiscalização, os militares “identificaram infrações relacionadas com a não submissão do pescado ao regime de primeira venda em lota e por falta de rastreabilidade”, lê-se numa nota do subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, também no distrito de Faro.

Além da apreensão do pescado, a GNR identificou uma mulher de 51 anos, que incorre no pagamento de uma coima passível de ascender aos 3.740 euros, por fuga ao primeiro regime de venda.

Após inspeção por parte de um veterinário, cerca de 25 quilos de pescado foram doados a uma instituição de solidariedade por não cumprirem os tamanhos mínimos de comercialização, sendo o restante vendido em lota.