Apresentação do Farense aos sócios será frente ao Wolverhampton

O Farense, da II Liga de futebol, vai apresentar-se aos sócios no final de julho, frente aos ingleses do Wolverhampton, orientados por Bruno Lage e com vários portugueses no plantel, anunciaram os algarvios.

O jogo com os ‘wolves’, 10.ºs classificados na última edição da Premier League, principal escalão do futebol inglês, está marcado para 31 de julho, às 18:45, no Estádio de São Luís, em Faro.

Este é, para já, o único encontro de pré-época confirmado pelos algarvios, que na segunda-feira iniciam os trabalhos de campo com um treino aberto aos sócios, às 10:00, no São Luís.

A equipa de Faro, orientada por Vasco Faísca, conta com sete reforços para a nova época: os defesas Gonçalo Silva e Talocha, os médios Marcos Paulo, Vítor Gonçalves e Jhon Velásquez e os avançados Marco Matias e Lucão.