Esta quarta-feira foi apresentado o Observatório Transfronteiriço do Guadiana, o qual pretende envolver associações, empresas e cidadãos na definição de políticas públicas do território.

O Observatório Transfronteiriço do Guadiana é um instrumento de participação através do qual os principais grupos sociais e económicos podem ser ativamente envolvidos no planeamento, desenvolvimento e acompanhamento da Agenda Urbana da Eurocidade do Guadiana para o período 2022-2030.

O evento de apresentação decorreu em Castro Marim e contou com a presença de Francisco Amaral, presidente da Eurocidade do Guadiana e do município de Castro Marim; do delegado para o Desenvolvimento da Junta de Andalucía em Huelva, José Manuel Correa; do vice-presidente da Eurocidade e presidente do município de Vila Real de Santo António, Álvaro Araujo; do teniente-alcalde do Ayuntamiento de Ayamonte Javier López, bem como do presidente da CCDR Algarve, José Apolinário.

De igual forma, uma ampla representação do tecido empresarial de Ayamonte participou do evento, liderada pela presidente da Apyme Ayamonte Bella Carballo e a sua secretária geral Carmen Bañez, membros de associações dos três municípios, bem como cidadãos independentes e a comunicação social.

O Observatório Transfronteiriço irá facilitar a participação e envolvimento ativo e contínuo dos habitantes da Eurocidade na definição da visão estratégica desta no cenário 2030 e no desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos Planos de Ação que vão sendo postos em prática.

Entre os principais valores do observatório estão o compromisso com a construção coletiva; a dupla visão e a participação espacial do território transfronteiriço; participação transversal e relacional com a participação de todos os tipos de grupos (funcionários públicos, atores económicos, grupos desfavorecidos, etc.); a participação no espaço físico e digital e o compromisso com a transparência.

Este instrumento de participação e cooperação para a governação transfronteiriça foi criado com o co-financiamento da Junta de Andalucia através da Consejería da Presidência.

