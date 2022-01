Apresentado Plano de Gestão Florestal junto à praia do Ancão

A AM|48 apresentou esta sexta-feira de manhã o Plano de Gestão Florestal (PGF) para o terreno junto à praia do Ancão, anunciou a empresa.

O ato simbólico, contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do Diretor Regional Adjunto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), António Miranda, e do CEO da AM|48, Alejandro Martins, que ali plantaram simbolicamente três árvores, das cerca de 3000 que serão plantadas, entre pinheiros mansos, sobreiros e alfarrobeiras, conforme previsto no Plano.

Com um investimento inicial da AM|48 a rondar os 100 mil euros, o PGF tem uma vigência de 20 anos (2020-2039) e assume exclusivamente preocupações de salvaguarda e de valorização e qualificação ambiental e paisagísticas, bem como de conservação e promoção da biodiversidade.

O plano incluirá a plantação de cerca 3.000 árvores (predominantemente pinheiros mansos), limpeza de matos e desbastes seletivos, criação de faixas de gestão de combustível, remoção e controlo de invasoras, remoção de eucaliptos, colocação de ninhos artificiais para aves, abrigos para morcegos, abrigos para coelhos e zonas incremento de invertebrados, programas de monitorização da erosão e da regeneração do espaço e dos valores ambientais, entre outros.

O documento, aprovado pelo ICNF e cuja implementação se inicia agora, tem como principal objetivo, não só valorizar o espaço do ponto de vista ambiental e paisagístico, como promover a conservação e recuperação da biodiversidade e preservar a paisagem, e também reduzir a perigosidade de incêndios florestais e a erosão do solo.

Recorde-se que o terreno alvo deste PGF tem 47 hectares (essencialmente ocupados por um povoamento de pinheiro manso), estando integrado na área protegida do Parque Natural da Ria Formosa, em área da Rede Natura 2000 (ZPE e SIC) e considerado no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve), como espaço florestal sensível.

Alejandro Martins, CEO da AM|48, afirma: “estamos muito orgulhosos deste momento. Este terreno, pelas suas características naturais, é único, pelo que com a execução deste PGF contribuiremos para torna-lo uma referência mundial, pela sua fauna e flora autóctone, conservação de habitats, gestão florestal e enquadramento paisagístico. Temos uma longa ligação ao concelho de Loulé, onde temos vindo a investir ao longo da última década, com uma abordagem assente na sustentabilidade e biodiversidade, dando deste modo o nosso contributo para a preservação do planeta, sempre respeitando a beleza natural que apaixona tanto os louletanos como os turistas nacionais e internacionais que escolhem esta região.