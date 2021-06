Apresentados dois novos livros de António Cipriano Cabrita

Foram apresentados ontem, dia 26 de junho, na Biblioteca Municipal António Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António, dois novos livros de António Cipriano Cabrita, “Divagações” e Dezembro em Escrita”.

A apresentação do autor e dos livros foi feita por Ramón Llanes Dominguez, por Helder Oliveira, da editora Guadiana e pela diretora da Biblioteca, São Constantino.

Estiveram presentes, num processo que cumpriu todas as normas da DGS e esteve sujeito a marcação prévia, pessoas de diferentes nacionalidades, portugueses, vizinhos espanhóis, italianos e holandeses, residentes no concelho.

António Cabrita, que é economista de formação, tem-se dedicado nos últimos anos a fazer e divulgar poesia, no âmbito do grupo “Poetas do Guadiana”, de que faz parte.

A sua poesia retrata, principalmente, aspetos da realidade local e da vida transfronteiriça.

António Cabrita é presidente da Confraria do Atum de Vila Real de Santo António.

Nas palavras do próprio autor, “foi uma tarde de partilha e bem estar coletivo, em torno da literatura e da poesia em particular”.

