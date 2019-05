Aprovado projecto para áreas empresariais do Algarve

Acaba de ser aprovado, no âmbito do programa operacional regional do Algarve (Cresc Algarve 2020) o projeto Algarve REVIT +, que tem como objetivo central a revitalização das áreas empresariais da região do Algarve, através do reforço da capacitação e da promoção das pequenas e médias empresas instaladas nessas áreas, num modelo de gestão e de marketing inovadores.

Este projeto, que não tem quaisquer custos

para as empresas, foi apresentado conjuntamente pelo NERA – Associação

Empresarial da Região do Algarve, AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e

CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

A revitalização das áreas

empresariais está enquadrada numa lógica coletiva, através da criação da Rede

de Áreas Empresariais do Algarve, cujo site

está já disponível no endereço www.aealgarve,pt. Tem sido desenvolvida

em estreita ligação com o Algarve Acolhe/CCDR Algarve e envolve ações de

capacitação e promoção, dirigidas especificamente a três áreas empresariais

aderentes, a saber: áreas empresariais

de Lagos (Municipal do Chinicato, Chinicato e Marateca); Centro de Empresas e

Serviços de Vilamoura e Parque Empresarial de Tavira.