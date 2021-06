Areais da Praia Grande e Armação de Pêra já podem receber banhistas

Os trabalhos de regularização do areal nas praias de Armação de Pêra e Praia Grande (Pêra), envolvendo homens e máquinas pesadas, já se encontram concluídos, revelou a Câmara de Silves.

A ação incidiu, sobretudo, na reposição do areal nas áreas concessionadas, contemplando, igualmente, melhorias nos acessos rodoviários e pedonais às praias, tanto na Praia Grande, como na zona do Barranco do Vale do Olival.

Esta regularização também incidiu na zona dos pescadores, colaborando com a Associação de Pescadores de Armação de Pêra, facilitando o acesso ao mar, permitindo as entradas e saídas dos barcos de perca e de recreio com mais segurança.

Durante o período da época balnear, o Município de Silves também promove regularmente a limpeza manual e mecânica do areal das praias, através de empresas contratadas para o efeito. A limpeza diária estende-se ao areal, falésias, zona dunar, parques de estacionamento, acessos pedonais e recolha de resíduos.

Estas intervenções da autarquia inserem-se “na estratégia municipal de promoção dos importantes valores turísticos e económicos de Armação de Pêra”, em coerência com o projeto “Lixo 0 Ambiente 100” implementado em todo o território, que “assumem um papel extremamente relevante durante a época balnear, trazendo ao concelho dezenas de milhares de visitantes e turistas”, enfatiza o município.

