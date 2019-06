Áreas empresariais dão-se a conhecer em Lagos

Termina esta quarta-feira, dia 19, no Centro Cultural de Lagos, aquele que é o primeiro evento promocional conjunto das Áreas Empresariais de Lagos. A iniciativa surge no âmbito do projeto REVIT + e inclui uma Mostra Empresarial (aberta ao público em geral), a realização de Laboratórios de Aceleração de Projetos, consistindo em reuniões entre consultores e empresas, assim como um Fórum para a Competitividade, onde são apresentados workshops temáticos de capacitação das empresas para a inovação.

Na sessão de abertura, realizada no dia 17, estiveram presentes Maria Joaquina Matos, presidente da Câmara Municipal de Lagos, Vitor Neto, presidente do NERA, e Aquiles Marreiros, em representação da CCDRAlgarve. Todos sublinharam a importância do projeto, com Joaquina Matos a colocar a tónica na necessidade de valorização do tecido empresarial local e do reforço da cooperação e articulação, como formas de aumentar a resiliência e a capacidade de enfrentar a competição num mercado cada vez mais global. Reiterando a total disponibilidade de apoio do Município ao REVIT +, a autarca explicou a génese do projeto, nascido no seio da AMAL, em articulação com as demais entidades parceiras (CCDRAlgarve e NERA), e considerou que o mesmo tem estado a ser bem agarrado e a deixar as suas sementes.

Nesta mostra, que estará patente até às 19h00, o público poderá ficar a conhecer algumas das 76 empresas que estão atualmente instaladas nas 3 áreas empresariais de Lagos, assim como os produtos e serviços que estas comercializam.

Segundo o estudo apresentado, as áreas empresariais de Lagos empregam atualmente 610 pessoas e geram uma faturação de 34 milhões de euros (dados extrapolados estatisticamente através da análise aos resultados do inquérito respondido por 46 das 76 empresas), correspondendo a 6,4% do volume de negócios do concelho de Lagos e 6% do emprego neste território, o que traduz bem o peso económico que estas empresas representam.

Organizado pelo NERA, pela AMAL e pela CCDRAlgarve, o evento e o projeto onde o mesmo se insere são financiados pelo CRESC ALGARVE 2020 – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.