Armação de Pêra vai ter sistema de som de linha

A Câmara Municipal de Silves instalou um sistema de som de linha que vai entrar em funcionamento a 6 de julho até ao final de agosto para oferecer momentos de animação e transmitir mensagens de sensibilização na Avenida Beira-Mar de Armação de Pêra, anunciou a autarquia.

O equipamento vai funcionar todos os dias entre as 11:00 e as 15:00 e as 18:00 às 21:00, transmitindo música portuguesa e mensagens de informação, recomendação e sensibilização relativas à pandemia de covid-19.

A música transmitida neste novo equipamento pretende substituir as iniciativas de animação de verão que estavam prevista para Armação de Pêra, agora canceladas devido ao coronavírus.