Arnold é o primeiro reforço de inverno do Farense

O internacional congolês Arnold Issoko vai reforçar o Farense até final da época 2019/20, por empréstimo dos franceses do Caen, anunciou hoje o líder da II Liga portuguesa de futebol.

“O SC Farense vem informar que chegou a acordo com o SM Caen para a transferência do jogador Arnold Issoko, que já tem várias passagens pela I Liga portuguesa”, revelou o emblema algarvio nas redes sociais.

O lateral-direito, de 27 anos, natural do Congo, chega até junho por empréstimo do Caen, clube da segunda liga francesa que representava desde o início da época (com apenas um jogo cumprido no campeonato), ficando o Farense com opção de compra.

Arnold iniciou o percurso no futebol português ainda com idade de júnior, no Freamunde, passando depois, já sénior, por Rebordosa, Limianos, Desportivo de Chaves, Pedras Salgadas e Vitória de Setúbal, do qual saiu para o Mumbai United (Índia) em 2018.

Com 14 jornadas disputadas, o Farense lidera a II Liga, com 33 pontos, mais dois do que o Nacional, segundo classificado, e mais 10 do que o Mafra, terceiro.