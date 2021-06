Arquente promove ações com Candidatura de Faro a Capital da Cultura

Com o mote “um presente para o futuro de Faro”, a Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 e a Associação Cultural ArQuente promovem o projeto Geração Cápsula, no South Music, nos próximos dias 15 e 16 de junho (terça e quarta-feira), a partir das 18 horas, na sede da Arquente, em Faro, com participação de bandas e artistas, selecionados por duas figuras de destaque no panorama musical algarvio – Ana Tereza e Filipe Cabeçadas.

No dia 15, o programa tem início com o Workshop “O poder de transformação da maquilhagem, com a Cápsula Reym Mansour. Seguem-se os concertos Peculiar, Freak e Dispirited Spirit.

Para o dia seguinte, está marcado o Workshop “O processo fotográfico”, com o Cápsula João Glantosz Melo, o concerto de Martim Beles, e o Workshop “How to Freelance”, com Maia Viegas. O programa termina com um concerto de Petr Gdsoon, marcado para as 20h00, do dia 16 de junho.

Além da experiência ao vivo, será possível acompanhar o Geração Cápsula online, através de uma plataforma inovadora, e assistir às atuações das bandas portuguesas e letãs selecionadas.

A plataforma Mundo Virtual South Music vai permitir viver a experiência de um festival de música em múltiplas dimensões, e será usada pela primeira vez em Portugal.

O Geração Cápsula no Mundo Virtual South Music, conta ainda com projetos além-fronteiras e irá apresentar as bandas Viktorija e Pigeon under the Glass da Escola de Rock de Jelgava, cidade da Letónia, também candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027.

Para ter acesso, faça o download da aplicação para o computador, utilizando os links disponíveis nesta página do evento: https://southmusic.eu/mundo-virtual.

