Arquiteto José Veloso homenageado em Portimão

A obra e o percurso de vida do arquitecto José Veloso foram evocados num evento realizado na Casa Manuel Teixeira Gomes em Portimão.

Para além dos muitos os amigos que quiseram estar presentes nesta merecida homenagem ao arquiteto algarvio, o evento contou, também, com a presença do Vereador João Gâmboa, em representação da Câmara Municipal de Portimão, do Professor Doutor Rui Loureiro, Diretor do ISMAT e da Professora Doutora Ana Bordalo, Diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura do ISMAT.

Para além de uma exposição sobre o trabalho do arquitecto José Veloso, que estará patente até 30 de dezembro, terão lugar, ainda, duas sessões nos dias 13 e 20 de dezembro, às 18:00h. A primeira, sobre o processo do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) no Algarve, contará com a presença do arquiteto José Veloso, de Batista Alves (Diretor Nacional do SAAL, à época), do arquiteto Lopes da Costa e do Designer Manuel Dias e onde será projetado um filme amador, de Miguel Veloso, sobre os Índios da Meia Praia. A segunda sessão será sobre o edifício LuzTur e contará com a presença dos arquitetos José Veloso e Nuno Arenga.

O livro “José Veloso, a arquitetura, uma causa” poderá ser adquirido no local da exposição ou no ISMAT, na Rua Estêvão de Vasconcelos nº33, em Portimão.