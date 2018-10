Arquitetos reúnem pela primeira vez no Algarve

O 15º Congresso dos Arquitetos decorre pela primeira vez no Algarve. O encontro – que realiza-se de três em três anos, sempre em diferentes pontos do país – está agendado para os dias 25, 26 e 27 de outubro, no Centro de Congressos do Arade, em Lagoa. O primeiro-ministro e o ministro do Ambiente deverão marcar presença nas sessões de abertura e de fecho dos trabalhos.

No ano em que comemora 20 anos, a Ordem dos Arquitetos quer “definir o papel do arquiteto na sociedade, no futuro do património nacional e no desenvolvimento económico, social e de inovação para a sociedade”.

“Afirmar a arquitetura na sociedade e demonstrar o seu papel qualificador na preservação e na construção do património, no desenvolvimento económico, social e da inovação na sociedade”, é o grande objetivo deste Congresso dos Arquitetos.

Com um painel composto por convidados e oradores nacionais e internacionais, o encontro vai ainda abordar outros temas, como o ordenamento e valorização do território, a reabilitação do património arquitetónico e paisagístico e a prática profissional dos arquitetos.

Durante os três dias deste evento, o Centro de Congressos do Arade manterá a decorrer em paralelo um programa de atividades sociais e culturais, nas quais se inserem visitas, exposições, cinema e uma feira de materiais.

JA

