Arquivo Municipal de Loulé lança portal de pesquisa de documentos

O Arquivo Municipal de Loulé vai disponibilizar, a partir da próxima semana, de um novo portal de pesquisa do seu espólio documental, onde estarão incluídas as atas de vereação mais antigas do país, anunciou o município.

Numa primeira fase, os interessados podem consultar online, através da plataforma eletrónica X-arqWeb,, as atas de vereação da autarquia dos séculos XIV a XVII, do período medieval, classificadas como “Tesouro Nacional”.

O Arquivo Municipal pretende disponibilizar regularmente informação acerca das restantes atas e outras séries documentais que pertencem à autarquia, com o objetivo de divulgar outros fundos arquivísticos como os eclesiásticos, da administração local, de associações, de confrarias e irmandades.

No novo portal, os utilizadores têm acesso à descrição arquivística e a imagens dos documentos “à distância de um clique” através do website ou da página de internet da Câmara Municipal de Loulé.

PUB