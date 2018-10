Centro educativo promove artes e ofícios em vias de extinção em Paderne

O Centro Educativo do Cerro d’Ouro, em Paderne, concelho de Albufeira, convida à descoberta das artes e ofícios de outros tempos através de várias oficinas de artesanato. Trapos e Linhas, Artimanhas, Calçado Artesanal e Palma e Esparto são algumas das sugestões, que estão disponíveis até 14 de junho de 2019. Os interessados podem inscrever-se de forma gratuita.

“O município de Albufeira tem-se dedicado à revitalização de um conjunto de artes e ofícios que marcam a identidade local. O Centro Educativo do Cerro d’Ouro, localizado na freguesia de Paderne, tem sido um dos espaços privilegiados para a realização de workshops, ateliês e oficinas de artes tradicionais”, salienta a autarquia.

Para este ano, as sugestões são várias. Se gosta de ocupar os seus tempos livres de forma útil e divertida, e pretende alargar os conhecimentos sobre as técnicas básicas de costura, pode inscrever-se na oficina de trapos e linhas, que decorrerá às segundas e quintas, entre as 10h00 e as 12h00. Se, por outro lado, gosta de peças de esparto e palma e quer aprender todos os segredos destas tradições ancestrais do artesanato algarvio, tem agora a possibilidade de participar na oficina de Palma e Esparto, que se realiza à terça-feira, entre as 14h30 e as 16h30. Se sempre teve curiosidade acerca da técnica de confeção artesanal de calçado, poderá aprender as bases do ofício de sapateiro e do fabrico de calçado artesanal, todas as quartas-feiras, entre as 14h30 e as 16h30. Na oficina “Artimanhas”, que terá lugar às quintas-feiras, entre as 14h30 e as 16h30, serão ensinadas técnicas de restauro de diversos objetos, assim como diversas artes criativas que podem ser aplicadas no dia-a-dia.

Além destas oficinas, o centro educativo realiza todos os meses uma sessão temática, que poderá ser sob o formato de tertúlia, passeio ou convívio.

