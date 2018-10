Clube de Vela de Tavira foi fundado há 43 anos

.

O Clube de Vela de Tavira celebrou no passado sábado o seu 43.º aniversário num jantar que reuniu atletas, dirigentes, treinadores e representantes de várias entidades institucionais, nomeadamente a Câmara Municipal de Tavira, a União das Freguesias de Tavira (UFT) e a Delegação Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O vereador José Manuel Guerreiro lembrou a sua passagem pelo clube (modalidade de atletismo) e mostrou “o desejo de ver aquela modalidade de volta à cidade de Tavira”, ciente de que, para tal, o Município “terá que considerar um investimento numa pista”.

Por seu turno, o presidente da União de Freguesias de Tavira, José Mateus, referiu-se ao clube como “uma grande família”, salientou “o empenho e trabalho de todos para o bom desenvolvimento de todas as atividades” e garantiu que o clube “pode contar sempre com o apoio da Junta”.

Na sua intervenção, o diretor regional do IPDJ, Custódio Moreno, sublinhou a importância “das parcerias e

sinergias criadas entre os clubes, associações e o IPDJ”, fazendo referência ao encerramento da Semana Europeia do Desporto, onde o Vela também marcou presença. Custódio Moreno aproveitou, ainda, para oferecer à biblioteca do clube um conjunto de livros, entre os quais um sobre os Jogos Olímpicos, a Carta Olímpica e dois livros de Manuel Sérgio, antigo professor do José Mourinho e de Rui Vitória.

Durante a festa foram apresentadas aos sócios e familiares todas as equipas das várias modalidades: andebol, BTT, triatlo e tiro com arco. No dia seguinte, domingo, realizou-se um passeio BTT (35km), com cerca de 40 participantes, e um torneio de tiro com arco, onde se juntaram mais de 70 participantes, três dezenas dos quais em representação do Club Asirio de Huelva.

