ARS Algarve reforça serviços com 31 novos enfermeiros

A Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) contratou 31 novos enfermeiros com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta dos serviços de saúde e garantir a prestação de cuidados de qualidade adequados às necessidades da população, anunciou em comunicado.

As equipas das diversas unidades de saúde dos três agrupamentos de Centros de Saúde do Barlavento, Central e Sotavento vão ser reforçadas com estas novas contratações, integradas ao abrigo das medidas excecionais devido à pandemia de covid-19.

O Barlavento vai acolher 12 profissionais, enquanto a área Central do Algarve recebe 17 e o Sotavento apenas dois.