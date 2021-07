ARS demite delegado de Saúde de Castro Marim

O presidente do Município de Castro Marim lamenta a não renovação da comissão de serviço do delegado de saúde local, médico que se tem revelado muito competente, preocupado, ativo e disponível, nomeadamente no combate à COVID-19.

Sem ouvir o Município de Castro Marim, em plena pandemia e num concelho em risco elevado, trata-se de uma decisão que só se justifica na baixa política e na perseguição pessoal, devendo esta tomada de posição envergonhar os seus autores.

Pelos vistos, não ser “yes man”, ser competente e ter uma boa relação com uma câmara não socialista, é condição para ser demitido de um cargo.

Trata-se de uma decisão, no mínimo, infeliz e inoportuna da Autoridade Regional de Saúde (ARS), que se deveria preocupar, de modo sério, com o controlo desta pandemia, em vez de só valorizar as perseguições pessoais e políticas, julgando-se “dona disto tudo”.

O Município de Castro Marim dá conhecimento à Ministra da Saúde para reverter esta decisão.

