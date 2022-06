Arte, astronomia e património são protagonistas do Festival F.O.I.

A 5.ª edição do Festival F.O.I vai percorrer, entre 15 e 17 de julho, as freguesias da Luz, Bensafrim e Barão de São João, no concelho de Lagos, com um programa itinerante que junta arte, astronomia e património.

O evento apresenta um programa que inclui música, oficinas artísticas, performances de rua, teatro, circo, danças tradicionais e observação astronómica, anunciou a organização, em comunicado.

As atividades “para toda a família e para todas as idades” vão ser desenvolvidas nas três freguesias, num projeto que visa a descentralização cultural no município de Lagos e no Algarve.

Com direção artística de Ana Falé e Elsa Mathei, o F.O.I é promovido pela associação cultural Questão Repetida.