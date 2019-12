Artesãos e designers de Loulé sugerem presentes de Natal

Até ao dia 6 de janeiro, está aberto ao público no emblemático Palácio Gama Lobo, em Loulé, o Showroom de Natal do projeto Loulé Criativo. Trata-se da recriação criativa e original de um espaço íntimo e acolhedor inspirado no espírito natalício de fraternidade, união familiar e convívio, que constitui também uma montra para potenciais presentes de Natal.

Aqui estão reunidas as peças desenvolvidas pelas mãos dos artesãos da Rede de Oficinas (Casa da Empreita, Oficina dos Caldeireiros, Oficina do Relojoeiro, Oficina do Barro e Oficina dos Cordofones) e pelos designers residentes no Loulé Design Lab, dispostas em ambientes criativos que facilitam a escolha do presente ideal. Estes elementos podem ser adquiridos no local.

O Showroom integra uma mesa de Natal recheada de cerâmica, cobre e tecidos naturais que convidam à consoada em família.

A lareira onde toda a família se reúne incorpora vários espaços com sugestões de lembranças natalícias inspiradas em materiais de cariz tradicional como a cortiça, empreita, cabedal, cobre, cerâmica, feltro, lã e detalhes da natureza local.

A árvore de Natal decorada com peças personalizadas em cobre, latão e madeira, relembra a magia dos presentes onde se reúnem os nomes de todos os que integram a família Loulé Criativo.

Os visitantes poderão ainda apreciar neste espaço as decorações de Natal do Palácio Gama Lobo, o presépio de palma feito pelas mãos das artesãs da Casa da Empreita, o presépio tradicional algarvio galardoado com o 1º prémio do Concurso de Presépios de Natal do Município de Loulé, criado por Sónia Mendez, um espaço alusivo às experiências criativas da rede de parceiros do Loulé Criativo, com sugestões de workshops e atividades ou ainda os arranjos florais natalícios da Flor de Lis e a instalação artística de plantas estabilizadas da Verde Création, representam o contributo da economia local.

Até ao Dia de Reis, o visitante poderá encontrar nesta mostra natalícia o presente ideal: uma lembrança única, criativa, sustentável e tradicional.

O Showroom de Natal está aberto ao público no seguinte horário: de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 17h00, e aos sábados, entre as 10h00 e as 13h00. A entrada é livre.