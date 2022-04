Artista alemão desafiado a pintar a (trágica) vida de Santa Bárbara

Numa perspetiva contemporânea, o pintor alemão Klaus Zylla, narra a vida de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, artilheiros e dos bombeiros, através de 12 quadros policromáticos que podem ser visitados no interior da Mina de sal-gema de Loulé.

Desafiado pela engenheiro Carlos Caxaria, atual responsável pela mina, Klaus Zylla não pensou duas vezes antes de dizer que sim ao projeto que o levaria até à vida mártir de Santa Bárbara, que “desconhecia” e que classifica como “uma história entre pai e filha com contornos impressionantes e de uma violência atroz”, disse ao JA.

Para o artista germânico, a história da vida Santa Bárbara deixou-o dividido entre a “paixão e a consteranção”. Foi através da pintura contemporânea que o pintor retrata “a vida de uma mulher que queria ser livre espiritualmente”. Para Klaus Zylla, “A Recusa dos Candidatos” é o seu quadro favorito da coletânea, por “acrescentar, numa passagem, um toque de humor a uma história trágica, que aqui traduz a convicção e coragem de Santa Bárbara ao recusar os muitos pretendentes que tinha”.

O quadro predileto do artista

As 12 pinturas que integram a exposição foram criadas em menos de três meses, depois de Klaus Zylla ter aterrado no Algarve em fevereiro deste ano, algo que foi um “verdadeiro desafio”, confessou o artista. Apesar de esta ser uma “história trágica” e com “forte ligação à religião”, o pintor alemão explica que “houve espaço para a fantasia”, nomeadamente através da utilização de uma paleta de cores vibrantes que “falam” com o público e que acabam por “atenuar a dureza da narrativa”.

Klaus Zylla nasceu em Cottbus, Alemanha, em 1953. Entre 1980 e 1982 estudou na Escola de Artes de Berlim. A sua arte é uma mistura de cores, grafismos e figuras que quase conseguem tocar na alma de quem admira os seus trabalhos. Veio a Portugal pela primeira vez em 1995. A partir daí, ficou rendido ao país, que nas suas palavra é “um sítio de gente amistosa”, onde tem “inspiração” e se sente “acarinhado e agradecido”.

Klaus Zylla falou ao JA no dia da inauguração da exposição

A exposição “Santa Bárbara – Visão” estará patente ao público na Mina de sal-gema de Loulé, de forma permanente (e parte integrante das visitas à mina), de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 09:30, 11:00, 14:30 e 16:00.