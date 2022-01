Artista algarvia vai participar na Bienal Internacional de Arte em Pequim

Portugal será representado na 9.ª Bienal Internacional de Arte de Pequim 2022 (BIAB) pela artista plástica Fátima Sardinha, natural de Faro. A exposição decorre no Museu de Arte Nacional da China, desde o dia 21 de janeiro até ao dia 15 de fevereiro.

A sua obra, “Love Song”, apela “à necessidade de expressarmos livremente os nossos sentimentos depois de nos encontrarmos confinados e despojados das nossas liberdades, em virtude da pandemia que nos assola desde 2020 e que ainda continua a fazer parte do nosso quotidiano”. Para a artista, “Viver é uma arte e devemos amá-la, como amamos a arte!”.

A obra enquadra-se no tema da exposição que versa sobre “O sentido da vida”, no combate à Covid-19, mas também no espírito olímpico, já que esta exposição se insere nas celebrações dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, com início no próximo dia 4 de fevereiro.

O evento conta com mais de 707 obras de 573 artistas, dos 117 países participantes, sendo Fátima Sardinha a única representante nacional nesta importante bienal do panorama artístico asiático.

Esta exposição pode ser visitada online aqui.