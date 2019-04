Artista algarvio promove música tradicional nos cruzeiros de luxo

José Praia

Com 55 anos de carreira, José Praia continua a levar a música tradicional portuguesa aos quatro cantos do mundo. Depois de cumprir quatro espetáculos na cidade da Praia, em Cabo Verde, o artista de Albufeira rumou até ao alto Alentejo com a sua banda Áqua Viva para, em Ponte de Sor, participar em dois espetáculos de música tradicional e fado, no passado dia 23 de março.

Agora, José Praia está de malas feitas para amanhã, dia 5 de abril, partir para Itália, onde vai atuar durante cinco dias num luxuoso cruzeiro, que percorrerá Génova, Roma, Palermo, Cagliari e Palma de Maiorca.

“É uma honra para um português entrar em tão alta roda musical e dar a conhecer a todo o mundo a nossa cultura, com maior relevância para a região algarvia”, refere o músico.

José Praia é natural de Esposende (distrito de Braga) mas está radicado desde 1986 em Ferreiras, no concelho de Albufeira, onde criou a banda “José Praia e Áqua Viva”, com os seus filhos.

Atualmente, para além das atuações em unidades hoteleiras, José Praia faz uma média anual de 60 concertos em Portugal e 22 no estrangeiro. E já tem 225 obras registadas na Sociedade Portuguesa de Autores que dão corpo a uma discografia de 11 discos. As suas composições vão desde a música tradicional portuguesa até ao fado de Lisboa e Coimbra, passando pela música ligeira e alguns clássicos.