Artistas locais de Silves animam Natal

Os artistas locais de Silves vão animar o Natal com mais uma edição do ciclo de espetáculos "Santos da Casa", que vão decorrer até 30 de dezembro na Praça Al-Muthamid, anunciou a autarquia.

The Search, Benvindo Barros, The Outsiders Algarve Band, Silk Road, 4Rock, Turma H, 5 Ex Band, Matt Lester, Manuela Lopes, Manuel D’Avó, Ricardo Martins, Sara Gonçalves, The Foundation e Pecado Original são os artistas de Silves que fazem parte da programação, com concertos de entrada livre.

Devido à pandemia de covid-19, a entrada está sujeita à apresentação de voucher, que pode ser levantado na entrada da tenda de animação até uma hora antes de cada concerto.

Programação:

10 de dezembro – 21h00 – “Cantar Cabo Verde” com Benvindo Barros

13 de dezembro – 21h00 – The Outsiders Algarve Band

15 de dezembro – 21h00 – Silk Road

17 de dezembro – 21h00 – 4Rock

18 de dezembro – 21h00 – Turma H

20 de dezembro – 21h00 – 5 Ex Band

27 de dezembro – 21h00 – «Dueto Jazz de Natal» com Matt Lester e Manuela Lopes

28 de dezembro – 21h00 – Fado com Manuel D’Avó, Ricardo Martins e Sara Gonçalves

29 de dezembro – 21h00 – The Foundation

30 de dezembro – 21h00 – Pecado Original

