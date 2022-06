Artur Pastor recordado com a exposição “Um Algarve Diferente”

O município de Albufeira abre portas à nova exposição de fotografia “Um Algarve Diferente”, do Arquivo Histórico de Albufeira. A mostra vai decorrer no próximo dia 10 de junho, sexta-feira, às 18:00, na Esplanada Dr. Frutuoso da Silva.

A inauguração insere-se nas comemorações do centenário do fotógrafo Artur Pastor e surge na sequência da colaboração entre os municípios de Albufeira e Lisboa, com um total de 60 fotografias a preto e branco da autoria do fotógrafo que captou, a região, as suas paisagens, as suas gentes, os seus costumes e a identidade de um Algarve litoral e rural entre as décadas de 40 a 70.

Artur Pastor tinha um carinho especial por Albufeira e foi relevando a cidade através do seu próprio olhar, tendo ganho o reconhecimento dos albufeirenses que até hoje relembram a sua presença. Foi precisamente na Galeria de Arte Pintor Samora Barros que o fotógrafo apresentou a sua última exposição, “Algarve (anos 50-60) – Alguns apontamentos”, em 1998.

A exposição estará patente ao público até ao dia 10 de junho de 2023 e é de entrada gratuita.