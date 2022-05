As celebrações do Dia da Marinha em imagens

As comemorações do Dia da Marinha continuam a animar a cidade de Faro com centenas de pessoas a visitarem e a participarem nas diversas atividades alusivas ao mar. Entre este sábado e amanhã, dia 22, ainda poderá aproveitar todas as atividades do Dia da Marinha.

Com o tema “Novas Tecnologias na Marinha”, o público tem a oportunidade de visitar navios, realizar batismos de mar, mergulho, visitar a exposição no Museu Municipal de Faro, participar em provas desportivas, assistir a atuações da Banda da Armada, entre muitas outras atividades.

Consulte aqui o programa:

Exposição no Museu Municipal de Faro

Horário: 10:00 às 18:00

Exposição no Museu Ramalho Ortigão

Horário: 14:00 às 16:00 (visitas guiadas)

Exposição no Fórum Algarve

Horário: 10:00 às 22:00

Exposição “Marinha Tecnológica – Parcerias na Inovação” (Praça da Pontinha)

Horário: 21 de maio: 10:00 às 22:00

Horário: 22 de maio: 10:00 às 16:00

Visitas a navios NRP Sagres e NRP Sines (Cais Comercial)

Horário: 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00

Batismos de mar (Cais das Portas do Mar, Cais do Ladrão e Cais Comercial)

Horário: 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00

Atividades militares complementares (Jardim Manuel Bivar)

Horário: 10:00 às 22:00 – batismos de mergulho, torre de escalada, ingressar na Marinha e muito mais.

No domingo, dia 22 de maio, às 12:00, no Jardim Manuel Bivar, acontece a habitual cerimónia militar que encerra as comemorações do Dia da Marinha 2022, a qual será presidida pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.