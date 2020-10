As escolas portuguesas são “uma coisa” à parte da sociedade?

OPINIÃO | ANA SIMÕES

De 14 a 17 de setembro iniciou-se o ano letivo.



O Sindicato dos Professores da Zona Sul (SPZS), no âmbito da FENPROF, fez um levantamento sobre as condições de abertura do ano letivo.



Dos 40 Agrupamentos de Escolas existentes no distrito de Faro responderam 23, ou seja, 57,5%.



Uma das medidas mais importantes no combate à propagação do coronavírus é o distanciamento físico. A Direção Geral da Saúde (DGS) recomenda para as escolas um distanciamento de 2 metros. As orientações do Ministério da Educação (ME) que chegaram às escolas referem 1 metro, sempre que possível. 91% das escolas responderam que a distância entre os alunos é de 1 metro (43,4%) ou inferior a 1 metro (47,8%). A não autorização de divisão das turmas, por parte do ME, significa que, tal como em anos anteriores, estarão, na maior parte das escolas, cerca de 30 alunos numa sala de aula.



Numa situação como a atual, para a higienização dos espaços (salas, casas de banho, corredores, refeitórios, ginásios, …) são necessários funcionários que anteriormente já eram em número insuficiente. 86,9% das escolas responderam que faltam funcionários, nalgumas mais de 10 funcionários, bem como mais de 10 docentes. 60,8% das escolas responderam que ainda não foram colocados quaisquer docentes para o publicitado reforço de aprendizagens dos alunos. Na prática algumas direções dos agrupamentos de escolas do distrito de Faro estão a exigir que, por falta de funcionários, sejam os docentes e os alunos a garantir a limpeza e a desinfeção dos espaços escolares, nomeadamente, as salas de aula.



Devido à idade dos alunos e à multiplicidade e complexidade dos espaços físicos, 60,8% das escolas dizem que os problemas de organização e funcionamento com maior dificuldade de resolução são as escolas básicas de 2.º e 3.º ciclo.



O SPZS/FENPROF tem alertado, ao longo dos anos, para a necessidade urgente de rejuvenescimento do corpo docente sempre ignorada pelos sucessivos governos.



Muito devido à idade, há um número muito elevado de docentes, que apresentam doenças as quais integram os chamados grupos de risco.



Há agrupamentos de escolas no distrito de Faro com 35/40 docentes considerados de risco, sendo agudizada esta condição de risco na situação pandémica que vivemos. 96% das escolas responderam que estes docentes não terão qualquer medida excecional em relação aos seus colegas, ao contrário do que foi legislado para os alunos de grupos de risco. A solução do ME são atestados médicos falsos, porque os docentes doentes crónicos, não estando em fase aguda, poderiam estar ao serviço. O que acontece é que têm uma condição de maior risco de saúde e, em consequência, podem ficar com sequelas ou, em caso extremo, falecer.



Cada escola organizou-se da melhor forma que conseguiu de acordo com o que lhe foi permitido. Mas, apesar da situação de contingência em todo o país, para o ME/Governo as escolas não precisam de cumprir as orientações da DGS. Até quando é que esta situação vai ser suportada por docentes, não docentes, alunos e famílias?

Ana Simões

Educadora de infância, Dirigente sindical e coordenadora distrital de Faro – SPZS