As pessoas mais velhas somam e seguem no Algarve

Adélia da Conceição faz 106 anos no próximo domingo, dia 3 de fevereiro. Vive há vinte anos no lar do Centro de Apoio a Idosos de Portimão

Viver sempre mais e melhor. Esta é a ambição de qualquer pessoa. No Algarve, o número de idosos com 100 ou mais anos está a disparar e nesta edição mostramos alguns exemplos, como o caso de Adélia da Conceição, que no próximo domingo completa 106 anos de idade. Dados de 2016 contabilizam 227 centenários no Algarve. Será que algum dia vamos ter um algarvio como a pessoa mais velha do mundo…?

No dia 3 de fevereiro de 1913 nascia Adélia da Conceição, a utente mais idosa do Centro de Apoio a Idosos de Portimão, onde reside há já duas décadas. 106 anos depois, a dona Adélia é seguramente uma das pessoas mais velhas da região do Algarve.

Por isso, no próximo domingo (dia 3), familiares, amigos e funcionários do lar Diogo Gonçalves, no centro da cidade de Portimão, vão organizar uma festa de homenagem para celebrar a vida centenária desta utente, onde não vai faltar a atuação de diversos artistas.

Na última edição em papel, o JORNAL DO ALGARVE conta a história desta e de outras pessoas da região que chegaram aos 100 anos de vida, como Maria da Conceição Brito, natural de São Brás de Alportel, nascida a 22 de dezembro de 1912 e que está atualmente a viver no lar da misericórdia de São Brás de Alportel.

Maria da Conceição Brito completou 106 anos no passado dia 22 de dezembro. Vive atualmente no lar da misericórdia de São Brás de Alportel

Também contamos a história de Luísa Sequeira, natural de Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, que em julho deste ano vai completar 105 anos. Esta idosa está neste momento ao cuidado da misericórdia de Vila Real de Santo António.

Luísa Sequeira, que está ao cuidado da misericórdia de Vila Real de Santo António, completou 104 anos em julho de 2018

Por seu lado, Maria Brázio Matias completou 102 anos de idade no passado dia 4 de setembro de 2018, e vive, juntamente com a dona Adélia, no Centro de Apoio a Idosos de Portimão.

Há cada vez mais centenários no Algarve

Além destas centenárias, poucos são os algarvios que chegam a esta idade avançada na região… mas também se pode dizer que são cada vez mais!

Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos a 2016, contabilizam 227 centenários no Algarve, sendo que as mulheres estão em maioria (124 mulheres e 103 homens).

Segundo apurou o JORNAL DO ALGARVE, este número representa mais do dobro do que o registado em 2011 e 2012, que foi de 97 e 107 centenários, respetivamente…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 31 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve