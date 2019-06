Idealmente, o turismo no Algarve deveria ser de alta qualidade. Ou seja, dirigido a quem quer mais qualidade e pode pagar por ela. Infelizmente, devido a muitas decisões que foram tomadas ao longo dos anos, o turismo de massas que é, crescentemente, concorrencial. Porquê?

Por um lado, o turismo no Algarve depende muito das praias. São excelentes, mas se olharmos para o mapa do mundo, vamos verificar que não faltam destinos turísticos com praia. Países do norte de África como a Tunísia são disso exemplo. Por outro lado, as viagens áreas têm-se tornado, com o passar dos anos, mais barata. Isso, leva, cada vez mais, os turistas com pouco dinheiro possam escolher destinos mais longe.

Não adianta muito “chorar”, sobre o leite derramado. Porém, nada do que foi escrito nos parágrafos anteriores é motivo para não tomar medidas para aumentar a qualidade do turismo no Algarve. Poderia falar sobre muitas medidas mas foco-me apenas numa que é fácil de implementar sem grandes custos.

A medida é combater, por parte das câmaras, o assédio dos restaurantes aos turistas quer sejam estrangeiros ou nacionais. Muitas das ruas mais turísticas do Algarve estão cheias de restaurantes. Tenho verificado por experiência própria que em algumas dessas ruas é, frequente, existirem empregados a importunar quem passa para entrar – é o caso em Portimão e Albufeira.

Nessas ruas, se fosse só um restaurante, a fazer isso, não viria grande mal ao mundo. Porém todos ou, quase todos, os restaurante fazem a mesma coisa. Assim, quem passa, é, muitas, importunado no espaço de alguns segundos.

Penso que é um comportamento que nem sequer beneficia os restaurantes visto que é prática generalizada nas ruas onde é praticada. Algum restaurante começou a fazer isso, o que era compensador porque mais nenhum restaurante tinha esse comportamento. Claro que os restaurantes à volta responderam na mesma “moeda”. Agora é um comportamento que, provavelmente, não beneficia ninguém. Mais do que isso, leva a que a qualidade percebida desses restaurantes baixe. E, claro, que o Algarve no seu todo seja tido como um destino com pouca qualidade.

A minha sugestão é que as diferentes câmaras procurem acabar com esses comportamento com fiscalização e multas. Não por acabar com o assédio dos restaurantes passará, de um momento para o outro, a ser um destino com uma grande qualidade. Porém, é um passo (entre muito outros) que pode (e deve ser) dado para aumentar a qualidade do turismo no Algarve.

Ivo Dias de Sousa*

*Professor da Universidade Aberta – ivo.sousa@uab.pt