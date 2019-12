Assembleia Municipal suspende PDM num terreno de Quarteira

Foi aprovado em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Loulé, o estabelecimento de medidas preventivas no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Loulé, numa zona na cidade de Quarteira. A proposta contou com os votos a favor da bancada socialista e do Bloco de Esquerda, os votos contra do PSD, CDS e do deputado independente, e a abstenção do presidente da Assembleia Municipal.

A adoção desta medida legal, que permitirá suspender o PDM, pelo prazo de dois anos (prorrogável por mais um), irá incidir numa área de 1,3 hectares, onde decorre semanalmente o mercado semanal da fruta, em pleno centro de Quarteira, a sul da Av. Francisco Sá Carneiro.

Com a determinação destas medidas

preventivas, pretende-se reafirmar a “vocação daquele território central

e estrategicamente localizado, enquanto zona de tampão do edificado consolidado

envolvente, visando a qualificação urbanística e sustentabilidade ambiental,

para fruição das populações, contribuindo para a afirmação da cidade de

Quarteira”.

Com

efeito, a dimensão e localização central e estratégica da área em causa, que constitui uma das poucas áreas não edificadas no espaço urbano da cidade

de Quarteira, é fundamental para assegurar a existência de áreas de

descompressão urbanística que possam ser integradas na estrutura ecológica

municipal, com o objetivo de garantir espaços para os cidadãos e o equilíbrio

harmonioso entre o edificado consolidado e as áreas vocacionadas para o espaço

público, traduza-se ele em espaços verdes, estacionamento, zonas de lazer,

circuitos de mobilidade suave ou outros.

O Município de Loulé refere que a

área sujeita às medidas preventivas tem a extensão estritamente necessária e

adequada à satisfação dos fins a que se destina, limitando-se a evitar

prejuízos resultantes da possível alteração das características do local, os

quais seriam ambiental, social e economicamente mais gravosos do que os

inerentes à adoção destas medidas cautelares.