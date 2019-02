Assinado contrato para obras nos fogos devolutos em Olhão

Na assinatura do contrato

Foi já assinado, no dia 12 de fevereiro, entre a Fesnima e a empresa LOVIMEC – Renovação Urbana e Construção Unipessoal, Lda., o contrato da empreitada de manutenção de 17 fogos de habitação social devolutos, localizados em vários pontos do concelho de Olhão.

As

obras nestes fogos, cuja gestão se encontra a cargo da Fesnima, por força do

contrato-programa celebrado com o Município de Olhão, pretendem restituir a

estas casas as condições de salubridade e habitabilidade que lhes permitam vir

a ser habitadas pelas famílias a quem venham a ser outorgadas, no âmbito do

concurso para atribuição de habitações em regime de renda apoiada.

Na

ocasião, o presidente da Câmara Municipal e presidente do Conselho de

Administração da Fesnima, António Miguel Pina, assegurou que se “começam a ver

os resultados da gestão eficaz do parque habitacional municipal por parte da

Fesnima. A habitação é um dos pilares essenciais para uma vida condigna e, pela

nossa parte, tudo continuaremos a fazer para assegurar que todos tenham acesso

a ela”.

Os

fogos a intervencionar localizam-se no Bairro Fundo de Fomento de Habitação,

Bairro Horta Dr. Pádua, Loteamento dos Murtais, em Moncarapacho, Bairro da Rua

da Armona e Bairro da Rua Manuel de Oliveira.

O

valor de adjudicação da empreitada é de 189.860,15 €, e as obras começam já na

2ª quinzena de março.

