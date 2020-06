[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Associação 289, em Faro, vai reabrir portas a 13 de junho com uma nova exposição coletiva intitulada “Regresso ao Futuro”, com artistas sediados no Algarve e convidados nacionais, anunciou a associação.

Devido à pandemia de COVID-19, a Associação 289 tem novas regras para que os artistas e o público possam usufruir da exposição em segurança.

No dia da inauguração, a exposição estará aberta durante seis horas, com várias orientações para os visitantes, que devem usar obrigatoriamente a sua máscara e desinfetar as mãos à entrada do espaço.

Os visitantes que estiveram interessados em comparecer na inauguração devem enviar a sua confirmação para o e-mail associacao289@gmail.com, com a hora desejada, entre as 14:00 e as 20:00. Esta marcação pode ser feita entre dia 2 e 11 de junho, com os respetivos nomes.

A partir desse dia até 26 de julho, a exposição estará aberta ao público, sem necessidade de marcação prévia, de sexta-feira a domingo entre as 15:00 e as 19:00.