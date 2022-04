Associação Académica quer uma UAlg mais saudável

O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (UAlg) está a promover a iniciativa do programa “Cuida-te” do Instituto Português do Desporto e Juventude intitulada “Atividade Física + Nutrição = Bem-Estar”, com várias atividades entre os dias 18 e 26 de abril.

Esta iniciativa faz parte da estratégia da reitoria de tornar a UAlg mais saudável, “reforçando a importância da prevenção e promoção de hábitos de vida ativos e saudáveis”, segundo o comunicado.

A ação inclui rastreios e aconselhamentos em várias áreas como glicémia, colesterol total, pressão arterial, HIV, prática de atividade física regular, avaliação corporal, aconselhamento nutricional, sexual e reprodutivo, despistes de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e uma campanha de informação e prevenção do cancro da pele.

A sexta edição desta iniciativa conta ainda com eventos gratuitos mas de inscrição obrigatória como palestras, show cooking e aulas de grupo.

Os rastreios e aconlhamentos ficarão a cargo de técnicos credenciados de várias entidades como ASUAlg, ESSUAlg, ESEC, ARS Algarve, Equipa CAD, AOA, Farmácia Helena e Ótica Luís.

As equipas estarão presentes no Campus da Penha nos dias 18 e 19 de abril, nas Gambelas a 20 e 21 de abril e em Portimão no dia 26 de abril, entre as 10:30 e as 16:30.