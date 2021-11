Associação Algarvia convida a todos a “EnculturSer”

“EnculturSer”, o encontro cultural da Associação Algarvia realiza-se no próximo dia 3 de dezembro, IPDJ de Faro, com vista à promoção da inclusão social e a educação para a cidadania através da cultura, anunciou aquela associação.

A iniciativa, que assinala também o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, surge no âmbito de um projeto apoiado pelo Instituto Nacional de Reabilitação, e pretende promover as capacidades expressivas dos jovens através da pintura, música, teatro e dança, enriquecendo o seu reportório de experiências e saberes.

O evento encetará com um espetáculo, que terá lugar no IPDJ de Faro, pelas 10:30, com a apresentação de um momento musical, no qual os jovens irão interpretar algumas músicas do seu agrado, seguindo-se uma coregrafia, em que a dança contemporânea toma conta dos corpos das bailarinas. Para fechar, os visitantes poderão ver uma encenação do Big Show CAO – com artistas ilustres de várias áreas do mundo da Televisão e do imaginário de todos.

O segundo momento do evento terá lugar na Biblioteca Municipal de Faro, pelas 14:30, com um debate que tem como tema central a “Cultura e a Arte como veículo de Inclusão”, seguindo-se uma a conferência a cargo do presidente da Associação Algarvia, Jorge Leitão, em que participarão também a Diretora Regional da Cultura do Algarve, Adriana Nogueira e a Diretora Distrital do Instituto da Segurança Social, Margarida Flores.

Fará ainda parte do evento a apresentação de uma exposição de pintura – com o tema “Cor”, na qual estas se misturam, de forma harmoniosa em várias telas, realizadas pelos artistas da Associação.

A entrada é gratuita.

