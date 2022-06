Associação Algarvia investe na construção de um lar residencial e centro de atividades

A Associação Algarvia promove, no próximo dia 24 de junho, às 11:00, a cerimónia de colocação da primeira pedra do Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI). Localizada na Rua Natália Correia – Urbanização Nossa Senhora da Saúde – Lejana (Faro), esta nova unidade representa num investimento de 3,3 milhões de euros.

Para Jorge Leitão, presidente da Associação Algarvia, “a nova unidade é exemplo da continuada capacidade da Associação Algarvia em dar resposta às necessidades da comunidade, representando um contributo essencial para as famílias da região. Dado ao seu know how no apoio a pessoas com deficiência intelectual, a instituição encara agora o futuro com a maior confiança”.

O Lar Residencial e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) dará resposta a mais de 120 famílias e assegurará mais de 40 postos de trabalho. O início da obra está definido para julho e a sua conclusão prevista para o final de 2023, sendo o investimento cofinanciado por fundos comunitários do programa CRESC Algarve2020, com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

Para assinalar o momento da colocação da primeira pedra, estarão presentes Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, José Apolinário, presidente da Comissão Diretiva do PO CRESC Algarve2020, Bruno Lage, presidente da União de freguesias Sé e São Pedro, Custódio Moreno, diretor regional do IPDJ, um representante do Instituto da Segurança Social, e Parreira Afonso, administrador do Grupo Rolear.