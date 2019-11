Associação ambientalista Zero lamenta abate de 264 sobreiros no golfe Monte Rei

O abate de 264 sobreiros e azinheiras no futuro segundo campo de golfe Monte Rei – Golf & Country Club, na freguesia de Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António, “não parece configurar qualquer ilegalidade”, mas “são lamentáveis as repetições deste tipo de ações, muitas delas bem mais graves e ilegais do que esta parece ser”, disse esta semana ao JA José Paulo Martins, dirigente da associação ambientalistas Zero.

Sobre as medidas compensatórias, que preveem a plantação de mais de 3000 árvores no mesmo espaço, o ambientalista criticou que se esteja a “colocar uns raminhos que levarão décadas a crescer em troca do abate de árvores com 50 ou mais anos”.

A consulta pública da Avaliação de Impacte Ambiental do projeto do segundo campo de golfe daquele empreendimento turístico, que prevê o abate dos 264 sobreiros e azinheiras, terminou na passada quinta-feira, 21, apenas com uma participação registada até ao momento. Ainda podem surgir novas participações, enviadas por carta registada nos últimos dias do prazo de participação.

Inicialmente, o projeto contemplava o abate de 456 árvores, mas no decurso da revisão do estudo prévio suprimiu-se um lago e foi feito um ajuste das áreas sujeitas a modelação que permitiu reduzir o número de sobreiros e azinheiras afetados, segundo a documentação.

Como medida compensatória pelo abate das árvores, o promotor do projeto terá de proceder à plantação de novos exemplares daquelas espécies. Assim, está previsto que sejam plantados 3133 sobreiros e azinheiras. Na propriedade existem atualmente 2562 daquelas árvores.

O projeto do novo campo de golfe, que se junta a outro aberto desde 2005, abrange uma área de 56 hectares , mas só 30 hectares serão relvados.

O projeto prevê o abate de 104 sobreiros e azinheiras isolados, processo sujeito a autorização do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O corte de 160 árvores integradas em povoamento obriga a uma declaração de utilidade pública e a decisão final é do Governo.

Será elaborado um Plano de Gestão Florestal para a área florestal associada ao campo de golfe de Monte Rei, com o planeamento de um conjunto de intervenções para um horizonte temporal de vinte anos.

