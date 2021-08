Associação Cinema Lua leva cinema ao ar livre ao interior do Algarve

Um filme mudo de Charlie Chaplin, dois filmes franceses e um outro norte-americano são as quatro películas de longa-metragem que a associação cultural Cinema Lua vai levar à tela durante o mês de agosto para divertir e distrair os veraneantes e residentes no Algarve.

Com o título original The Kid e realização de Charles Chaplin, também autor do argumento, o filme mudo “O Garoto” é exibido nesta segunda-feira, 09 de agosto no Azinhal, Castro Marim,

no Largo da Junta de Freguesia, às 21h30 e também na segunda-feira 30 de agosto em Corte Gago, Castro Marim, no Pátio do Clube dos Caçadores às 21h30.

O filme O Meu Tio (Mon oncle), com realização de Jacques Tati (1958), conta com os intérpretes Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie. É exibido quarta-feira, 25 de agosto, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, Tavira, no Largo da Igreja, às 21h30.

O filme também francês Intocáveis (Intouchables), com realização de Olivier Nakache e Éric Toledano (2011), conta com os intérpretes François Cluzet, Omar Sy e Anne Le Ny. É levado à tela a 13 de agosto São Brás de Alportel, no Jardim da Verbena, às 21h30 | GPS: 37.150522, -7.886929

É depois exibido na segunda-feira 16 de agosto em Castro Marim, no Revelim de Santo António às 21h30, sexta-feira 20 de agosto nos Giões, Alcoutim, Largo da Igreja.

Por último, vai passar na segunda-feira 23 de agosto no Monte Francisco, Castro Marim, no Polidesportivo de Campesinho às 21h30.

Com o título original Captain Fantastic, o filme Capitão Fantástico conta com realização de Matt Ross, também argumentista, e com os atores Viggo Mortensen, George MacKay e Samantha Isler.

Será exibido na sexta-feira, 27 de agosto, em São Romão, São Brás de Alportel, no Adro da Capela de São Romão, às 21h30.