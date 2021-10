Associação Cultural e Artística de Tavira cria “Espaço Entre Idosos”

A Associação Cultural e Artística de Tavira inaugurou a 18 de setembro, na sua sede, o “Espaço Entre Idosos” para incentivar o convívio da comunidade sénior.

Através desta iniciativa, a associação pretende combater a exclusão social, estimular a interação e promover a integeracionalidade, além de sensibilizar para a importância da transmissão de conhecimentos e valores dos idosos às crianças e jovens.

Valorizar o idoso na sociedade, promover a sua autonomia e valorização pessoal, promover as capacidades mentais e retardar o declínio cognitivo através da estimulação da memória, raciocínio e concentração são outros dos objetivos desta ação.

Todas as terças e quintas-feiras, entre as 09:30 e as 12:30, será promovido o convívio comunitário entre idosos com jogos, dinâmicas, estimulação cognitiva e sensorial, trabalhos manuais, visionamento de filmes, histórias e contos, mesas redondas, conversas informais e partilha de saberes e emoções.

Esta iniciativa foi criada no âmbito do projeto “Tavianima – Formar Gerações – Capacitar para Des-Envolver”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020 e com o apoio da Câmara Municipal de Tavira.

