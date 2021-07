Associação da Hotelaria realiza congresso em novembro no Algarve

A Associação de Hotelaria e Turismo (AHP) irá realizar, entre 11 e 13 de novembro, o seu 32.º congresso nacional, no Algarve, adiantou a entidade, em comunicado.

“Novembro de 2021 assinala o regresso do Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP)”, referiu, acrescentando que “de 11 a 13 de novembro, no Algarve, é tempo de falar do futuro do setor”.

“Estamos a viver tempos muito difíceis no setor, depois de anos de grande crescimento”, diz a AHP, questionando o que “reserva o futuro” e como o setor se deve preparar para o acompanhar.

“Que tendências, oportunidades e desafios o Turismo e a Hotelaria terão pela frente? Com a reabertura do mundo e a retoma no horizonte, este é o momento para repensar o Turismo, o destino Portugal e os negócios”, garante a entidade.

“É tempo de nos juntarmos outra vez em Congresso. Convidamos, por isso, toda a ‘Hospitality Industry’ e todos os que trabalham, interagem ou acompanham o mais dinâmico setor de Portugal a juntar-se à 32.ª edição do Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo”.

A AHP garante ainda que o evento “conta com oradores de renome nacionais e internacionais e abre oportunidades de aprofundar relações entre o setor do Turismo, profissionais que nele atuam e demais áreas sociais e económicas”.

A AHP realizou o seu último congresso em Viana do Castelo, em 2019, sendo que o evento foi suspenso em 2020, regressando, “agora à região do Algarve, onde havia ocorrido há oito anos”, de acordo com a associação.

