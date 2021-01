Associação das Mulheres Democratas Cristãs apoia 40 famílias

A Associação das Mulheres Democratas Cristãs já apoia cerca de 40 famílias em vários concelhos entre Albufeira e Olhão em pouco mais de dois meses, anunciou a instituição.

Esta associação tem como objetivo “formalizar o apoio que vinha sendo dado a várias famílias por um grupo de amigas em vários concelhos do Algarve”, através da entrega de bens essenciais tais como roupa, calçado, acessórios para bebés e crianças e materiais escolares a famílias carenciadas.

No entanto, com a pandemia de covid-10, “a prioridade passou a ser a alimentação, medicação, higiene e limpeza e apoio social”, segundo o comunicado.

Em Almancil foi inaugurada uma Loja Solidária, que pretende angariar fundos para compras de alimentos, produtos de farmácia, higiene e limpeza, com o objetivo de “chegar às famílias que não têm apoios nenhuns, ou às que, já tendo algum, completar as faltas que existem”.

Outra das iniciativas desta associação é o Saco Solidário, que consiste em “deixar um saco nas empresas, lojas, escritórios e instituições para que quem possa deixe donativos”.

“Em tempo de pandemia, as dificuldades são cada vez mais e maiores, atingindo cada vez mais famílias. Neste sentido, as dificuldades que temos em chegar a todos os que nos contactam são cada vez maiores. Assim apelamos a todos os que possam dar algum contributo. Neste momento as maiores necessidades além dos alimentos são produtos de limpeza e higiene”, refere a associação em comunicado. Para breve, está prevista a abertura de uma nova Loja Solidária localizada em Albufeira.

