Associação de Assembleias Municipais reúne presidentes na CCDR

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) vai reunir os presidentes das das entidades da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) na sexta-feira, pelas 15:00, no auditório.

Esta reunião de trabalho com os presidentes das Assembleias Municipais da CCDR está inserida na iniciativa “ANAM em Diálogo 2.R – No caminho das regiões”, no âmbito da estratégia “Algarve 2030”, que tem como objetivo “possibilitar uma verdadeira discussão das políticas regionais”, segundo o comunicado.

“O nosso objetivo é continuar a ser o espaço que a lei ainda não preencheu, promovendo uma ligação e articulação forte entre as CCDR e as Assembleias Municipais”, refere o presidente da ANAM, Albino Almeida.

A palestra conta ainda com a participação do presidente da CCDR, José Apolinário, que irá centrar a sua apresentação no “Algarve 2030”, além do professor Adriano Pimpão com o tema “Processo de Descentralização em curso”.

