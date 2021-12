Associação de Fotógrafos do Algarve prepara exposição sobre insulina

A Associação Livre Fotógrafos do Algarve (ALFA) encontra-se a preparar a nova exposição "Rostos de Insulina" em Faro, em parceria com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Este projeto pretende assinalar os 100 anos da descoberta da insulina, em colaboração com a Unidade de Diabetologia do CHUA, contando como protagonistas rostos de diabéticos e profissionais de saúde ligados a esta área, segundo a associação.

Maior parte destes trabalhos foram desenvolvidos no novo estúdio profissional na sede da associação, em Faro, facilitando assim todos os membros e os apaixonados pela fotografia.

Esta exposição tem inauguração prevista para fevereiro do próximo ano, coincidindo com o lançamento de novos serviços de “soluções com estruturas metálicas para o ar livre – Large Photo Installation (LPI)” e de uma curadoria expositiva da associação.

“Haverá novidades mas de momento não podemos indicar o local nem fornecer mais detalhes sobre a exposição “Rostos de Insulina”. Em breve serão revelados os nomes dos fotógrafos e a equipa técnica que acompanha a produção e os filmes do making off”, revela o membro da equipa dirigente, Vítor Azevedo.

Para o futuro, esta associação pretende continuar o seu trabalho na área social e estimular a ligação entre a arte e a educação com cursos curtos de fotografia, vídeo e edição de imagem.

