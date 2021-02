Associação de Futebol do Algarve abre curso de treinadores

A Associação de Futebol do Algarve abriu as candidaturas para o curso de treinadores de futebol, do grau II (UEFA B Basic), até dia 19 de fevereiro, anunciou a entidade desportiva.

As candidaturas devem ser feitas através do e-mail [email protected], juntamente com todos os documentos necessários.

Para qualquer esclarecimento, deve contactar os serviços da Associação de Futebol do Algarve através dos telefones 914 589 761 e 916 164 377.

Para breve está prevista a abertura de candidaturas para os Cursos de Treinadores de Futsal, do grau I e II, enquanto já se encontram a decorrer as inscrições para o grau I do Curso de Treinadores de Futebol até dia 19 de fevereiro.

