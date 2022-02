Associação de Futebol do Algarve assina protocolo com AF São Nicolau

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) assinou na terça-feira um protocolo de cooperação com a Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN), de Cabo Verde, para partilha de experiências, boas práticas e intercâmbios, anunciou a entidade desportiva.

Esta cooperação pretende partilhar as experiências que envolvam os vários agentes desportivos e promover iniciativas conjuntas para o desenvolvimento do futebol, do futsal e da arbitragem das duas instituições, segundo o comunicado da associação algarvia.

A colaboração entre as associações tem como objetivo o desenvolvimento de iniciativas, estudos e projetos para a promoção da prática da atividade física e desportiva, com foco nas formações e capacitações dos agentes desportivos, desde atletas a dirigentes.

Pretende-se ainda a avaliação do reforço dos mecanismos e condições de participação em eventos desportivos no estrangeiro, com destaque no acordo de mobilidade entre Cabo Verde e a Europa.

Para o presidente da direção da ARFSN, Carlos Vieira, “esta parceria vai ser muito importante para o crescimento do futebol em São Nicolau. Este é um grande apoio da AFA e esperamos que possamos ter, a partir de agora, um bom intercâmbio de ideias com o Algarve”.

Já o presidente da direção da AFA, Reinaldo Teixeira, considera que “há muitas sinergias na componente desportiva e formativa que podem ser exploradas” e que “o estreitamento das relações internacionais faz parte da missão”.