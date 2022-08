Associação de Futebol do Algarve oferece 5 mil máscaras ao CHUA

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) ofereceu na quarta-feira, dia 3 de agosto, cinco mil máscaras cirúrgicas tipo IRR ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

As máscaras oferecidas têm como destino o serviço de pediatria do CHUA e fazem parte das ações sociais que a associação está a promover na região, no âmbito do centenário, com o apoio da Ambition & Honesty – Equipamentos Médicos, Lda.

O presidente da direção, Reinaldo Teixeira, e o diretor com o pelouro da Responsabilidade Social da Associação de Futebol do Algarve, Carlos Figueira, foram recebidos pela presidente do Conselho de Administração do CHUA, Ana Varges Gomes e pelo vogal executivo, Paulo Neves.